В результате обстрела Шебекино Белгородской области погибла женщина

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли район центрального рынка в приграничном Шебекино, погибла местная жительница. «Женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела», — написал Гладков в телеграме.

Обстрел, по его словам, велся из «Градов». «Повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля», — добавил Гладков.

Из города Шебекино, расположенного недалеко от границы с Украиной, в начале июня из-за обстрелов начали эвакуировать жителей. Спустя месяц глава Белгородской области сообщил, что эвакуированных людей начали «потихоньку» возвращать в город. Однако уже 8 июля было объявлено, что возвращение эвакуированных остановлено.

Обстрел Шебекино Meduza