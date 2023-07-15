«Важные истории»: арестованный администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» работал в службе ФСБ, которая занимается политическими преследованиями

Арестованный по делу о вымогательстве администратор телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков до 2022 года возглавлял одну из служб в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области — эта служба занимается политическими преследованиями, пишут «Важные истории» со ссылкой на свой источник, близкий к спецслужбам.

По словам источника издания, Поляков курировал сеть провластных телеграм-каналов по согласованию с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, а также исполнял заказы мэрии Москвы.

Кроме того, бывший полковник ФСБ работал вместе с главой «Института развития интернета» Алексеем Гореславским. Издание уточняет, что структуры, подконтрольные Гореславскому, также занимались продвижением кремлевской повестки в СМИ и соцсетях.

По версии собеседника издания, Полякова арестовали за то, что он начал «заниматься коммерцией» в прокремлевских телеграм-каналах без согласования с руководством.

Тверской суд Москвы арестовал Михаила Полякова по делу о вымогательстве в особо крупном размере 15 июля. По версии следствия, с 2020 по 2023 год Поляков «получил крупную денежную сумму» от IT-холдинга «Ланит» за «блок на негатив» — то есть за обещание не публиковать в телеграм-каналах сведений, которые могут причинить вред интересам холдинга и его руководства. Телеграм-канал Baza писал, что Поляков получил от холдинга около 40 миллионов рублей.

Также суд арестовал гендиректора компании ПСК «Наследие» Александра Санина. Ему также вменяется вымогательство в особо крупном размере.

Ранее «Медуза» писала о другом предполагаемом сотруднике службы по защите конституционного строя ФСБ, штатном сотруднике Управделами президента России Алексее Щеглове. Он был ключевым свидетелем по делу владельца телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова, которого сооснователь Yota Альберт Авдолян обвинил в вымогательстве 12 миллионов рублей за «блок на негатив». Из показаний Щеглова, представленных в суде, следовало, что он, будучи «доверенным лицом Авдоляна», ежемесячно с 2020 по 2023 год передавал Гусову по 350 тысяч рублей, а прекратил это делать только в начале 2023 года, когда его вызвали в полицию «поговорить про Гусова».

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