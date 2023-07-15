Суд арестовал администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы арестовал администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно карточке дела, Полякова, которого РБК называет бывшим полковником ФСБ, подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Полякова задержали 14 июля, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza утверждает, что дело в отношении Полякова возбудили из-за того, что он получил около 40 миллионов рублей от IT-холдинга «Ланит» за удаление постов в телеграм-каналах «Незыгарь» и «Компромат-ГРУПП», якобы содержавших ложные и порочащие честь сведения о руководстве холдинга, а также за блок выхода негативных материалов в этих каналах в период с 2020 по 2023 год.

РБК пишет, что вторым фигурантом дела является гендиректор компании ПСК «Наследие» Александр Санин. «Медиазоне» в пресс-службе суда подтвердили, что он был задержан. Согласно карточке дела, ему также вменяют вымогательство в особо крупном размере.

У телеграм-канала «Кремлевская прачка» более 260 тысяч подписчиков. Последний пост там был опубликован вечером 13 июля. С тех пор канал не обновлялся.

В 2022 году полиция задержала администраторов и авторов нескольких анонимных телеграм-каналов по обвинениям в вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов. Среди задержанных был коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский, журналистка Александра Баязитова. По версии следствия, они вымогали деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за блок выхода негативных материалов.

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