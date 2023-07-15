Украинского режиссера Олега Сенцова наградили французским орденом Почетного легиона. Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручил посол Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба французского посольства в Киеве.

«Я давно хотел сказать вам, как сильно моя страна восхищается вашим мужеством и приверженностью идеалам свободы. Вы стали символом сопротивления несправедливости. Ваше вступление в украинскую армию — это символ того, чем восхищается западный мир: вся нация выступает против агрессии, вся нация — во всем ее многообразии — объединяется в борьбе за справедливость, независимость и свободу», — заявил посол.

Кроме того, орденом Почетного легиона была награждена украинская писательница Оксана Забужко. Этьен де Понсен в своем выступлении назвал Забужко одним из самых важных авторов Украины, отметив ее достижения в области литературы: «Ваши произведения переведены на более чем 20 языков, а также они публикуются на одном из самых труднодоступных литературных рынков — рынке Соединенных Штатов. Ваш роман „Полевые исследования украинского секса“, вышедший в 1996 году, считается первым бестселлером независимой Украины и остается самым переводимым произведением украинской прозы в мире».

Орден Почетного легиона — высшая награда Франции, учрежденная в 1802 году. Ее присуждает президент за военные или гражданские заслуги.

Олег Сенцов, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, после начала полномасштабной войны вступил в территориальную оборону. Он воевал в Луганской и Донецкой областях. По данным РБК-Украина, сейчас Сенцов воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. За несколько дней до награждения он сообщил, что получил контузию на поле боя.