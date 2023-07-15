Украинского режиссера Олега Сенцова наградили французским орденом Почетного легиона
Украинского режиссера Олега Сенцова наградили французским орденом Почетного легиона. Награду от имени президента Франции Эммануэля Макрона вручил посол Этьен де Понсен, сообщает пресс-служба французского посольства в Киеве.
«Я давно хотел сказать вам, как сильно моя страна восхищается вашим мужеством и приверженностью идеалам свободы. Вы стали символом сопротивления несправедливости. Ваше вступление в украинскую армию — это символ того, чем восхищается западный мир: вся нация выступает против агрессии, вся нация — во всем ее многообразии — объединяется в борьбе за справедливость, независимость и свободу», — заявил посол.
Кроме того, орденом Почетного легиона была награждена украинская писательница Оксана Забужко. Этьен де Понсен в своем выступлении назвал Забужко одним из самых важных авторов Украины, отметив ее достижения в области литературы: «Ваши произведения переведены на более чем 20 языков, а также они публикуются на одном из самых труднодоступных литературных рынков — рынке Соединенных Штатов. Ваш роман „Полевые исследования украинского секса“, вышедший в 1996 году, считается первым бестселлером независимой Украины и остается самым переводимым произведением украинской прозы в мире».
Орден Почетного легиона — высшая награда Франции, учрежденная в 1802 году. Ее присуждает президент за военные или гражданские заслуги.
Олег Сенцов, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, после начала полномасштабной войны вступил в территориальную оборону. Он воевал в Луганской и Донецкой областях. По данным РБК-Украина, сейчас Сенцов воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. За несколько дней до награждения он сообщил, что получил контузию на поле боя.