The New York Times: за первые две недели наступления Украина потеряла до 20% поставленной на фронт военной техники

За первые две недели украинского наступления ВСУ потеряли до 20 процентов военной техники, включая западные танки и бронетранспортеры, участвовавшие в боевых действиях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По словам собеседников издания, после первого удара, в результате которого ВСУ понесли значительные потери, украинские военные замедлили наступление, чтобы оценить обстановку.

В последующие недели, утверждают источники газеты, украинское командование изменило тактику, а боевые потери Украины значительно снизились, что позволило ВСУ сохранить больше войск и техники для предстоящего крупного удара.

Сейчас, согласно газете, ВСУ сосредоточились на изматывании российской армии, в том числе с помощью ракетных и артиллерийских ударов по тылам. При этом темпы наступления снизились, а на ряде направлений оно и вовсе остановилось.

The New York Times подчеркивает, что пока рано делать выводы о контрнаступлении. По словам бывшего помощника генерального секретаря НАТО Камиля Гранда, потери ВСУ и снижение темпов продвижения не означают, что наступление «обречено на провал».

В интервью BBC News президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось». Говоря о причинах, Зеленский отметил, что наступление замедляют в том числе минные поля — по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии The Guardian сказал, что россияне готовились к обороне столько же, сколько ВСУ готовились к наступлению, поэтому продвижение украинских войск происходит медленнее, чем ожидалось. Он также добавил, что не сомневается в успешности наступления, отметив, что на это «потребуется время».

Читайте также

Украинское контрнаступление действительно продвигается слишком медленно? И как на ситуацию на фронте повлияет мятеж вагнеровцев? Отвечают военные эксперты

Читайте также

Украинское контрнаступление действительно продвигается слишком медленно? И как на ситуацию на фронте повлияет мятеж вагнеровцев? Отвечают военные эксперты