ФСБ заявила, что предотвратила убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Якобы их собирались убить неонацисты «по заданию СБУ»

ФСБ России отчиталась о задержании в Москве и Рязанской области членов «неонацистской группировки», готовивших покушения на главного редактора RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает «Интерфакс».

Агентство пишет, что «членов неонацистской группировки» задержали 14 июня. ТАСС уточняет, что речь идет о группировке «Параграф-88», члены которой якобы проводили разведку около мест работы и проживания журналисток по заданию спецслужб Украины. В ФСБ утверждают, что СБУ обещала по полтора миллиона рублей за каждое убийство.

Кроме того, в российской спецслужбе сообщили, что при обысках у задержанных изъят автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, «средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».

Число задержанных не уточняется. Согласно ТАСС, в отношении задержанных СК планирует возбудить уголовные дела «с экстремистской и террористической окраской».

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