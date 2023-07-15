Члены российского Совета по внешней и оборонной политике выступили против «превентивного ядерного удара» со стороны России
Члены Совета по внешней и оборонной политике 13 июля опубликовали заявление, в котором выступили против «превентивного ядерного удара» со стороны России.
Согласно заявлению, которое является мнением подписавших, а не позицией совета, в России все больше распространяется идея нанесения превентивного ядерного удара в случае военных неудач в Украине.
Авторы обращения считают, что подобные «псевдотеоретические рассуждения» и «эмоциональные высказывания» недопустимы, поскольку они формируют в российском обществе настроения, которые могут подтолкнуть к «принятию катастрофических решений».
Надеяться, что ограниченным ядерным конфликтом можно будет управлять и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну — верх безответственности. Это означает, что на кону — уничтожение десятков и, может быть, даже сотен миллионов человек в России, Европе, Китае, США, в других странах. Это — прямая угроза человечеству вообще.
Кроме того, авторы обращения убеждены, что ядерная война приведет к «утрате Россией суверенитета под давлением уцелевших народов Юга».
«Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их. Никто и никогда не должен шантажировать человечество угрозой применения ядерного оружия и, тем более, отдавать команду на его боевое применение», — говорится в заявлении.
В июне 2023 года была опубликована статья одного из основателей Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова под названием «Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». Среди прочего в этой статье говорилось, что Россия для победы в Украине должна нанести «превентивный ядерный удар по Европе», чтобы «сломить волю Запада». По мнению политолога, подобный удар не привел бы к глобальной ядерной войне, поскольку США не вступились бы за Европу.