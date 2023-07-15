Члены российского Совета по внешней и оборонной политике выступили против «превентивного ядерного удара» со стороны России

Члены 13 июля опубликовали заявление, в котором выступили против «превентивного ядерного удара» со стороны России.

Согласно заявлению, которое является мнением подписавших, а не позицией совета, в России все больше распространяется идея нанесения превентивного ядерного удара в случае военных неудач в Украине.

Авторы обращения считают, что подобные «псевдотеоретические рассуждения» и «эмоциональные высказывания» недопустимы, поскольку они формируют в российском обществе настроения, которые могут подтолкнуть к «принятию катастрофических решений».

Надеяться, что ограниченным ядерным конфликтом можно будет управлять и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну — верх безответственности. Это означает, что на кону — уничтожение десятков и, может быть, даже сотен миллионов человек в России, Европе, Китае, США, в других странах. Это — прямая угроза человечеству вообще.

Кроме того, авторы обращения убеждены, что ядерная война приведет к «утрате Россией суверенитета под давлением уцелевших народов Юга».

«Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их. Никто и никогда не должен шантажировать человечество угрозой применения ядерного оружия и, тем более, отдавать команду на его боевое применение», — говорится в заявлении.

В июне 2023 года была опубликована статья одного из основателей Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова под названием «Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». Среди прочего в этой статье говорилось, что Россия для победы в Украине должна нанести «превентивный ядерный удар по Европе», чтобы «сломить волю Запада». По мнению политолога, подобный удар не привел бы к глобальной ядерной войне, поскольку США не вступились бы за Европу.

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