Власти ЮАР просили, чтобы Россию на саммите БРИКС представлял Лавров вместо Путина. Москва отказалась

Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы ее делегацию на саммите в августе 2023 года вместо президента Владимира Путина возглавил глава МИД Сергей Лавров. Об этом заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле местной газете Mail & Guardian.

«Мы понимаем, что связаны , но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать. Мы были бы счастливы, если бы он [Путин] не приехал», — цитирует РБК слова Машатиле.

Издание пишет, что ранее власти ЮАР предлагали три варианта участия российской делегации в саммите. Согласно первому, российскую делегацию будет представлять российский МИД, согласно второму — Путин примет участие во встрече онлайн, согласно третьему — Китай попросят провести встречу у себя.

По словам Машатиле, против переноса саммита в Китай выступили Индия и Бразилия. Вице-президент добавил, что переговоры по поводу присутствия Путина на встрече продолжаются.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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