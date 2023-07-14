В трех городах России прошли обыски у бывших сотрудников штабов Навального и их близких

В Тамбове, Твери и Самаре прошли обыски у бывших сотрудников штабов Алексея Навального и их близких, сообщает «7×7. Горизонтальная Россия».

В Тамбове полицейские рано утром пришли с обыском к Игорю Сливину: «Пришли в шесть утра, как обычно. Повалили, изъяли всю технику: ноутбуки, телефон и роутер. После обыска повезли на допрос, оттуда отпустили под подписку о неразглашении, — рассказал Сливин корреспонденту издания.

«7×7» уточняет, что Сливин является свидетелем по уголовному делу об организации экстремистского сообщества. Был ли обыск связан с этим делом, неизвестно. По данным издания, после ликвидации штабов Навального Сливин политической деятельностью не занимался.

В Твери полиция провела обыск у бывшего сотрудника штаба Навального Павла Кузьмина. Его знакомый Андрей Прокудин сообщил изданию, что обыск у Кузьмина проходил в шесть утра, после чего связь с ним пропала. Позднее стало известно, что Кузьмина увезли на допрос, после которого его отпустили. С чем был связан обыск, неизвестно.

В Самаре обыск прошел в квартире родителей редактора издания «Протокол. Самара» Сергея Подсытника, бывшего сотрудника штаба Навального. «Ничего не изъяли, силу не применяли. В очередной раз опросили отца», — рассказал Подсытник.

Издание уточняет, что журналист уехал из России в конце 2021. Весной 2023 года против него возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии.

В свою очередь адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Валерия Ветошкина предположила, что обыски могли быть «актами устрашения»: «Я бы не искала в этом великой логики — ничего, кроме запугивания, в этих действиях нет. [Это] выдавливание из страны тех, кто еще остался», — заявила адвокат.

В начале июня 2023 года московский суд начал рассматривать новое дело против политика Алексея Навального. Его обвиняют в создании «экстремистского сообщества», призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, а также реабилитации нацизма. По словам соратников Навального, политику грозит до 30 лет лишения свободы.

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