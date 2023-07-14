Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его слова о недостаточной благодарности со стороны Украины были «частично искажены»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свое заявление о том, что Украине нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада, подчеркнув, что его слова были «частично искажены».

«Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании», — написал министр в своем фейсбуке, отметив, что лично он всегда был «в первых рядах в борьбе за поддержку Украины».

Министр также добавил, что его комментарий касался не благодарности правительствам стран, а скорее их гражданам и членам парламента. «Важно помнить, что нужно прикладывать усилия, чтобы достучаться до тех граждан, которых еще только предстоит убедить», — пояснил Уоллес.

Касательно слов про Amazon, Уоллес отметил, что они были сказаны в 2022 году, чтобы подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной носят не «транзакционный», а скорее «партнерский характер».

В заключении Уоллес подчеркнул, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку. Министр также напомнил, что в 2022 году он потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия, на что Уоллес заявил: «знаете, мы не Amazon».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова министра, заявив, что Украина «всегда была благодарна» за помощь. «Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра», — сказал Зеленский.

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