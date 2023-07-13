Российские войска атаковали Киев дронами. Один человек погиб

Вооруженные силы РФ в ночь на 13 июля запустили по Киеву беспилотники-камикадзе. Системы ПВО сбили «около десятка» дронов над столицей Украины, обломки упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

Пострадали как минимум четыре человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Один человек, по его данным, погиб во время пожара, начавшегося в одной из квартир в Подольском районе из-за падения обломков дронов.

Командование Воздушных сил ВСУ, в свою очередь, заявило, что всего по территории Украины российские войска запустили 20 беспилотников и две крылатые ракеты — все они были сбиты.

Российские войска атакую Киев дронами третью ночь подряд. 11 и 12 июля военная администрация столицы Украины сообщала, что пострадавших и разрушений в Киеве нет, а все беспилотники удалось сбить.

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