В мае 2023 года общий объем переводов из России в соседние страны в годовом выражении сократился впервые с марта 2022 года, РБК на основе данных центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Кыргызстана.

В мае 2023 года в эти четыре страны было переведено 625,9 миллиона долларов, на 33% меньше, чем в мае 2022 года. Объем переводов сократился и по отношению к апрелю 2023 года, когда из России в четыре соседние страны было отправлено 650,4 миллиона долларов.

До этого, отмечает издание, общий объем переводов в годовом выражении сокращался в марте 2022 года — тогда ЦБ России запретил переводить более пяти тысяч долларов. Позднее ограничения были значительно смягчены. С апреля 2022 года суммарный объем переводов из России в Казахстан, Грузию, Армению и Кыргызстан рос.

Эксперты, опрошенные РБК, указывают, что нет никаких регуляторных причин для снижения объема переводов в эти четыре страны, которые власти РФ не относят к «недружественным».

По мнению собеседников издания, на снижение объема переводов могло, в числ прочих, повлиять то, что часть россиян уже вывели имевшиеся у них средства из РФ за рубеж, а часть уехавших из страны вернулись назад. Кроме того, одной из причин могли стать ограничений на переводы, которые банки вводят, опасаясь вторичных санкций.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в марте 2022 года, а затем в сентябре после объявления в РФ мобилизации многие россияне покинули страну. Точных данных о числе уехавших россиянах нет, но предполагается, что речь идет о десятках тысяч а, возможно, и сотнях тысяч уехавших.

Власти РФ последние несколько месяцев заявляют, что многие из покинувших страну решили вернуться назад. Так, 20 июня глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что программа «обратной релокации» для IТ-специалистов не понадобилась. По его словам, они сами начали возвращаться.

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