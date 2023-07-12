«Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми». В Орловской области решили создать отряды территориальной обороны

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что поддерживает идею создания в регионе отрядов территориальной обороны.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях, — цитирует заявление Клычкова сайт администрации и правительства региона. — Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием».

«Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми», — сказал губернатор Орловской области, добавив, что проведет совещание по вопросам организации полигона, на котором «все желающие смогут обучаться основам боевой подготовки».

Отряды территориальной обороны, в частности, в конце 2022 года создали в граничащей с Украиной Белгородской области. Власти региона тогда говорили, что в них принимают людей, которые не могут быть призваны в армию, но имеют боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи». В июле глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что участникам теробороны собираются раздать оружие, а также набрать в это подразделение еще три тысячи человек.