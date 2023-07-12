Хакерская группа From Russia with Love опубликовала секретные данные о безопасности участников саммита НАТО в Вильнюсе

Хакерская группа From Russia with Love опубликовала секретные данные о том, как обеспечивалась безопасность участников саммита НАТО, проходившего в Вильнюсе 11-12 июля.

Как сообщает литовское издание 15min, в одном из российских провоенных телеграм-каналов 12 июля появились такие сведения, как численность охраны у лидеров разных стран НАТО, маршруты передвижения и средства связи участников саммита, а также данные о снайперской группе, обеспечивавшей безопасность саммита.

Всего в утечку попало 29 файлов. Специалист по кибербезопасности Лукас Апинис заявил, что эти данные уже не очень актуальны, поскольку саммит НАТО завершен. «Если бы эта информация появилась раньше, ее ценность была бы намного выше», — добавил он.

В Департаменте государственной безопасности Литвы заявили 15min, что проводят расследование из-за утечки.

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