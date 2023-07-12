Госдума запретила самовыгул собак и кошек. И разрешила регионам самим решать, что делать с бездомными животными

Депутаты Госдумы РФ приняли сразу во втором и третьем чтениях закон о бездомных животных. За его принятие проголосовал 301 депутат, против высказался 31, воздержались семеро, сообщает «Интерфакс».

Закон среди прочего запрещает самовыгул домашних животных. Такую поправку внесли в статью 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными». В документе прописали, что запрет на «свободное неконтролируемое передвижение животного» распространяется на все места, кроме «мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».

Текущая версия закона «Об ответственном обращении с животными» запрещает передвижение домашних животных по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках.

Закон также дает регионам России право самим решать, что делать с бездомными животными. Регионам разрешили принимать местные законы, определяющие порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев

В законе остались требования, которые нужно соблюдать при отлове бездомных животных. Так, запрещено «применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных». При этом в документе есть ссылка: «…если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ».

Против закона о бездомных животных протестовали зоозащитники, проводившие акции у Госдумы. Защитники животных считают, что своим решением Дума позволит регионам узаконить убийство бездомных животных. Сейчас в России действует программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на улицу), а после принятия поправок регионы смогут найти альтернативные варианты, в том числе применять так называемую гуманную эвтаназию.

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