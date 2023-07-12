Bloomberg: союзники по НАТО попросили Зеленского «остыть» после того, как он обвинил альянс в слабости

Лидеры стран НАТО во время ужина, проходившего в Вильнюсе вечером 11 июля, попросил президента Украины Владимира Зеленского «остыть» после того, как он назвал «абсурдным» нежеланием предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, во время ужина, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, лидеры стран НАТО предложили Зеленскому взглянуть на ситуацию в целом, ему пообещали вероятное членство Украины в альянсе в будущем, а страны G7 заявили, что предоставят свои гарантии безопасности. К следующему дню, как пишет Bloomberg, «до Зеленского, похоже, дошел смысл сказанного».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил утром 12 июля, что Украине иногда нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада. В ответ Зеленский заявил, что власти Украины «всегда благодарны» и готовы «с утра просыпаться и благодарить министра».

Перед приездом в Вильнюс Владимир Зеленский обвинял страны НАТО в «слабости» из-за неопределенности по членству Украины в альянсе. Президент Украины назвал «беспрецедентным и абсурдным», что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс.

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