«Таких случаев один на миллион». Хамиль из «Касты» рассказал, что врачи спасли ему жизнь после остановки сердца

Участник группы «Каста», рэпер Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) сообщил в инстаграме, что 20 июня перенес остановку сердца во время пробежки. Это произошло в Португалии, где сейчас живет музыкант.

Хамиль рассказал, что ему провели срочное шунтирование сердца и тем самым спасли жизнь. Он поблагодарил за экстренную помощь и эффективное лечение врачей госпиталей Sao Joao и Santo António.

«Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент, я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности, как только закончу rehabilitation. Не кипешуйте! Все будет ништяк!» — пишет Хамиль.

Хамиль является постоянным участником «Касты» с 1999 года. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину группа открыто выступала против войны и попала в неофициальный «список запрещенных музыкантов», концерты которых якобы признаны властями РФ нежелательными. Участники «Касты» уехали из России и выступают за рубежом.