Госдума приняла закон о цифровом рубле

Госдума РФ во втором и третьем чтениях одобрила законопроект, необходимый для внедрения цифрового рубля и проведения с его помощью безналичных расчетов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В поправках даются определения таким понятиям, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «цифровой счет (кошелек)», «участник платформы цифрового рубля». Оператором платформы станет Банк России, который будет организовывать и обеспечивать ее работу, а также будет отвечать за сохранность цифровых рублей.

ЦБ планировал начать тестирование цифрового рубля с 1 апреля 2023 года, но этот срок пришлось сдвинуть из-за задержки принятия законопроекта.

В тестировании цифрового рубля с реальными клиентами примут участие 13 банков. При этом на сайте ЦБ, как отмечает РБК, указаны 15 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Тинькофф», Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

После завершения тестирования цифрового рубля завести цифровой кошелек можно будет через мобильное приложение банка, в котором у граждан открыт счет, пишет РБК. Для его пополнения можно будет перевести безналичные рубли в соотношении один к одному через мобильное приложение банка. Для того, чтобы снять цифровые рубли, их также нужно конвертировать в безналичные рубли. Обменять напрямую наличные на цифровой рубль нельзя, сначала наличные надо будет внести на банковский счет.

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