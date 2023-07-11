ЕСПЧ счел «неэффективным» расследование убийства Бориса Немцова. Дочери политика присудили 20 тысяч евро компенсации

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти не провели должным образом расследование убийства политика Бориса Немцова. Об этом говорится в решении ЕСПЧ по иску дочери политика Жанны Немцовой к властям РФ.

Суд пришел к выводу, что власти не провели надлежащего расследования о том, кто организовал и заказал убийство Немцова. Кроме того, следствием не исследовано утверждение о политическом мотиве преступления, а также о возможной причастности к нему определенных государственных должностных лиц.

В решении ЕСПЧ также говорится, что власти не выявили мотив действий тех, «кто мог бы предложить вознаграждение виновным в убийстве Немцова». Таким образом, была нарушена статья 2 Европейской конвенции по правам человека («Право на жизнь»). «В целом расследование было неэффективным», — отметили в суде.

ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить Жанне Немцовой 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Адвокат Вадим Прохоров, который представлял интересы дочери политика в ЕСПЧ, в комментарии Deutsche Welle заявил, что решение суда имеет «фундаментальный характер» и «абсолютно символическое значение». Он отметил, что это «очень хороший и правильный задел на будущее», так как «путинский режим не вечен».

В пресс-релизе суда говорится, что он имел полномочия рассматривать иск Жанны Немцовой, так как события, описываемые в нем, произошли до 16 сентября 2022 года — даты, с которой на Россию перестала распространяться юрисдикция ЕСПЧ.

В марте 2023 года Россию исключили из Совета Европы из-за полномасштабного вторжения в Украину. После этого российские власти приняли закон о неисполнении решений ЕСПЧ.

Бориса Немцова убили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В 2017 году за убийство осудили пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева (его считают главным исполнителем преступления), Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Никто из них в суде не признал вину. Заказчиком и организатором преступления следствие называло Руслана Мухудинова, водителя чеченского силовика и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов находится в розыске.

Геремеев упоминался в материалах дела, но не был допрошен. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров предполагал, что Геремеев мог быть организатором убийства. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Геремеев не причастен к убийству политика.

В ноябре 2020 года «Медиазона» публиковала расследование, в котором говорилось, что чеченцы, позже осужденные за убийство Немцова, общались с полицейским Асланбеком Хатаевым. Сам он в день убийства политика не раз связывался с сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Адамом Делимхановым. Также с сенатором созванивался его племянник Руслан Геремеев.

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