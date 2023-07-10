Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине передала ему послание от президента РФ Владимира Путина.

По словам Матвиенко, которые приводит «Интерфакс», послание было устным, но она решила передать его в письменной форме. «Хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано», — заявила спикер Совета Федерации.

Матвиенко также сообщила, что перед поездкой в Китай встречалась с Путиным, и президент РФ просил передать Си Цзиньпину «очень теплое приветствие, наилучшие пожелания». Путин, добавила она, «тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры».

Председатель КНР Си Цзиньпин побывал в Москве 20-22 марта. В рамках визита он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Западные СМИ и до, и после визита лидера КНР в Москву писали о том, что Китай поставляет в Россию беспилотники и электронные компоненты, которые могут быть использованы в военных целях, а также не исключали, что возможны поставки китайских вооружений для российской армии.

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