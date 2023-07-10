Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, обнуливший свои сроки, победил на досрочных выборах и остается на посту до 2030 года

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на досрочных выборах главы государства. По предварительным данным ЦИК, за него проголосовали 87,05% избирателей.

На втором месте оказалась кандидат от социал-демократической партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (4,43%), на третьем — председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов (4,02%), на четвертом — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%).

Итоговая явка на выборах составила 79,8% — проголосовали 15,6 миллиона избирателей. РБК уточняет, что на прошлых выборах Мирзиёев победил, набрав 80,31% голосов, при явке 80,04%.

До досрочных выборов президент мог оставаться на своем посту до 2026 года, теперь — до 2030 года.

Досрочные выборы в Узбекистане объявили в мае 2023 после того, как на прошедшем в стране референдуме были одобрены поправки в Конституцию﻿, которые продлили срок полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, изменения обнулили сроки президентства Шавката Мирзиёева, возглавляющего Узбекистан с 2016 года.