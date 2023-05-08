В Узбекистане объявлены досрочные выборы главы государства. Через неделю после референдума об обнулении президентских сроков

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении в стране 9 июля досрочных выборов главы государства.

1 мая в Узбекистане были объявлены результаты конституционного референдума, согласно которым более 90% избирателей поддержали увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет и обнуление сроков Мирзиёева. Право объявлять досрочные выборы, пишет Gazeta.uz, президент Узбекистана также получил благодаря поправкам в Конституцию. 8 мая конституционный закон о поправках вступил с силу.

На посту президента Мирзиёев мог оставаться до 2026 года, когда по плану должны были пройти следующие выборы. Объясняя решение назначить досрочные выборы, президент Узбекистана заявил:

Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите: согласно нашему основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс (цитата по «Интерфаксу»).

Шавкат Мирзиёев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года.