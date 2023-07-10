Навальный рассказал, что ему сто дней подряд включают в колонии послание Путина Федеральному собранию

Политик Алексей Навальный рассказал, что администрация колонии сто дней подряд заставляет его слушать послание Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Навального, он попросил администрацию колонии «ставить разного Путина», на что ему ответили, что ежегодное послание 2023 года будут слушать весь 2023 год. «Выйдет следующее обращение — будем слушать его», — сказали Навальному.

Политик отметил, что обратился в суд с требованием пояснить, на каком основании в личное время ему ставят речь Путина, а не радио — на что ему отметили, что это связано с «инструкцией по воспитательной работе».

— То есть слова Путина — воспитание?

— Нет.

— Тогда на каком основании включаете?

— Инструкция по воспитательной работе.

— То есть все-таки Путин — это воспитание?

«И реально раз десять по кругу так. Очень удобно, когда у тебя судья, как китайский болванчик, на все кивает. И на все действия власти ставит штамп „законно“», — отметил Навальный.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в феврале 2023 года. В нем он, в частности, заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений.

Читайте также

Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ. Никто не жалеет тех, кто лишился яхт и дворцов. Но охоты на ведьм не будет Послание Путина Федеральному собранию. Коротко

Читайте также

Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ. Никто не жалеет тех, кто лишился яхт и дворцов. Но охоты на ведьм не будет Послание Путина Федеральному собранию. Коротко