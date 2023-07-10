Тушинский районный суд Москвы признал двух посетителей концерта Дианы Арбениной виновными по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

Как сообщает объединенная пресс-служба московских судов, Серебрянскому А. и Шведову Е. (полные имена подсудимых не называются — прим. «Медузы») назначили штрафы по 30 тысяч рублей каждому.

Суд установил, что 8 июля во время концерта Арбениной и группы «Ночные снайперы» на стадионе «Открытие банк Арена» Серебрянский и Шведов «скандировали националистические украинские лозунги», говорится в сообщении пресс-службы.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что 8 июля на концерте на московском стадионе «Спартак» во время исполнения песни «Ты дарила мне розы» Арбенина спустилась к зрителям, чтобы принять от них цветы. Один из посетителей подарил ей лилии со словами «Слава Украине!».

Этот момент попал на видео, которое опубликовал «Осторожно, новости». В ролике Арбенина спрашивает того, кто произнес лозунг: «Ты решил провокации устраивать? Зачем?» По данным телеграм-канала, на выходе подарившего цветы задержали сотрудники Центра «Э».

В 2014 году Диана Арбенина высказывалась против аннексии Крыма, а в апреле 2022-го исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи».

Весной 2023 года активист обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ из-за ее политической позиции и отношения к российскому вторжению в Украину. Тогда же концерты Арбениной в нескольких российских городах отменили.

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как россиян преследуют за «дискредитацию» армии

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