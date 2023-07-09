В Узбекистане проходят досрочные выборы президента. Их назначили после референдума об обнулении сроков действующего главы государства

В Узбекистане проходят досрочные выборы президента, назначенные после внесения поправок в Конституцию страны. Их уже признали состоявшимися, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

Голосование началось в 8:00 по местному времени (6:00 мск) и продолжится до 20:00 (18:00 мск). По данным ЦИК, к 11:00 (9:00 мск) явка на выборах превысила 33%, которые были необходимы для признания голосования состоявшимся.

Для проведения президентских выборов были открыты почти 10,8 тысячи избирательных участков. 56 из них — за рубежом, в 39 странах. В частности, в России граждане Узбекистана могут проголосовать на семи участках.

Все пять действующих в стране партий выдвинули своих кандидатов. Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев выступает кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана и партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»).

Среди его соперников — лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов, председатель Экологической партии Абдушукур Хамзаев, а также зампредседателя Верховного суда страны Робахон Махмудова (от Социал-демократическая партия «Адолат»).

Досрочные выборы в Узбекистане объявили после того, как на прошедшем в стране референдуме были одобрены поправки в Конституцию﻿, которые продлили срок полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, изменения обнулили сроки президентства Шавката Мирзиёева, возглавляющего Узбекистан с 2016 года.