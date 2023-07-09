Музей Москвы выселил Центр документального кино. По словам основательницы ЦДК, перед этим ее просили не называть войну войной

Музей Москвы выселил Центр документального кино (ЦДК), который занимал одно из его помещений в здании на Зубовском бульваре более 10 лет. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказала основательница ЦДК Софья Капкова. Она также опубликовала несколько постов в соцсетях об этой ситуации

В июле 2022 года ЦДК получил от музея Москвы уведомление о пожарной экспертизе, которая выявила, что потолочные деревянные балки XIX века в помещении, где находился кинотеатр, несут угрозу для посетителей.

Тогда же ЦДК сообщил, что «не может продолжать работу» по независящим от сотрудников причинам, а в начале августа объявил, что «временно закрыт» из-за работ по обеспечению пожарной безопасности здания. По словам Капковой, руководство музея так не сообщило сотрудникам ЦДК, как устранить угрозу, но передало основательнице просьбу не говорить о войне в Украине.

«Неофициально было сказано через людей: „Ну вы же понимаете, Софья уехала, она выступает открыто против войны, ну вы как-то попросите, чтобы она не называла войну войной“», — рассказала Капкова «Дождю».

После этого переговоры прекратились, а ЦДК обратился в суд, сообщила Капкова. Суд встал на сторону музея, но центр оспорил это решение. По словам основательницы ЦДК, в конце июля должна была быть рассмотрена кассация по этому спору.

Однако 4 июля стало известно, что в помещении музея на Зубовском бульваре откроется кинотеатр «Музейный» сети «Москино». При этом заключенный с ЦДК договор аренды так и не был расторгнут, поскольку решение суда еще не вступило в силу. Сотрудники ЦДК узнали об открытии «Музейного» из новостей и забрали свои вещи из помещения.

Капкова заявила, что на этом история ЦДК для нее закончена. Она уехала из России через два дня после полномасштабного вторжения в Украину, осудив военные действия. Сейчас основательница ЦДК живет в США и не планирует возвращаться в Россию.

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