Министерство культуры определило главные темы российского кино. Это «деградация Европы», «колониализм англосаксонского мира» и «миротворческая миссия» РФ Вот что вам будут показывать в кинотеатрах

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Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство культуры РФ определило «приоритеты государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год», сообщается на сайте ведомства.

Министерство пообещало господдержку фильмам, которые затрагивают 17 приоритетных тем. Одна из них посвящена «неоколониальной политике стран англосаксонского мира» и «деградации Европы», другая должна популяризировать «героизм и самоотверженность российских воинов в ходе специальной военной операции» в Украине.

Вот полный список приоритетных тем

Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей. Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка. Наука России: инновации, технологии, приоритеты. Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Конфликт поколений, преемственность поколений. Россия — современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации. Герои среди нас. Истории сильных личностей современной России. Популяризация профессии учителя. Школа и институт как важные этапы адаптации в социуме и личностного ориентирования. Роль педагогов и наставников в формировании личности. Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Кинолетопись. Современное состояние, культура и традиции регионов России. Развитие Дальнего Востока и Арктики. Жизнь малых городов и сел, жизнь в провинции. Малороссия как историческая область России. Экранизация произведений русской классической литературы, в том числе с применением средств анимации. Фильмы о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта. Популяризация профессии врача. Фильмы о спортивных достижениях и победах. Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции . Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму. Образы, модели поведения и созидательная мотивация современной молодежи. Духовные лидеры. Волонтерское движение в России и странах СНГ — международная популяризация добровольчества. Неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира. Общество без границ: самореализация людей с ограниченными возможностями. Добровольчество в России. Активное долголетие. Фильмы о подростках. Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информации, формирование собственного мышления. Современное общество. Морально-этический выбор. Гражданская позиция. Объединение общества.

В конце 2022 года министерство культуры планирует объявить порядок и условия проведения конкурсных отборов на финансирование кинопроизводства. Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что надеется на то, что кинематографисты при разработке проектов, рассчитывающих на господдержку, будут учитывать эти темы.

«В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — отметила министр культуры.

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Что еще придумали в министерстве культуры России

Минкульт России составил реестры традиционных ценностей и чуждых идей Срочно ознакомьтесь! Иначе победят культ эгоизма и отрицание идеалов продолжения рода