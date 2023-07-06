«Радио Свобода»: в Беларуси демонтируют три лагеря, где проходили обучение российские мобилизованные

В начале июля начался демонтаж трех палаточных лагерей для обучения российских военных, оборудованных на военных полигонах в Беларуси. Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода» на основе анализа спутниковых снимков Planet Labs, сделанных Planet Labs.

Речь идет о полигонах: «Лепельский» в Витебской области, «Репища» под Осиповичами и «Обуз-Лесновский» под Барановичами.

На Лепельском и Обуз-Лесновском полигонах палаточные лагеря, рассчитанные на несколько тысяч человек, появились в октябре 2022 года — вскоре после объявленной в России мобилизации. Полигон в Репище российские военные использовали и до начала войны, а осенью 2022 года там тоже развернули палаточный лагерь.

Сворачивать лагеря, пишет «Радио Свобода», судя по спутниковым снимкам начали одновременно — 3 июля, когда в Беларуси отмечали День независимости.

Эксперты, опрошенные изданием, выдвинули несколько версий того, почему лагеря на этих полигонах решили ликвидировать. По одной из версий, у России уже достаточно ресурсов, чтобы проводить подготовку мобилизованных на своей территории. По другой версии, лагеря были частью «информационной кампании», направленной на то, чтобы создать и поддерживать видимость угрозы нападения на Украину с белорусской территории, а после перевода в Беларусь наемников ЧВК «Вагнера» необходимость в этом отпала.

Эксперты также не исключают, что лагеря из «Лепельского», «Репищи» и «Обруз-Лесновского» просто переводят на другие полигоны.

Российски военные используют в Беларуси не только эти полигоны

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На белорусскую авиабазу на границе с Украиной перебросили военную технику. Ее заметили на спутниковых снимках Местные жители говорят, что на базе стало больше российских военных