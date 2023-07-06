Фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича объявил о запуске кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

Фонд «Кинопрайм», который учредил бизнесмен Роман Абрамович, объявил о запуске кинофестиваля «Маяк». Первый фестиваль планируют провести в Геленджике 5–9 октября 2023 года, пишут «Ведомости». В будущем фестиваль собираются сделать ежегодным.

Как рассказал изданию исполнительный директор «Кинопрайма» и продюсер фестиваля Антон Малышев, первый «Маяк» пройдет в формате профессионального форума с программой кинопоказов и деловых мероприятий. Фестиваль, подчеркнул он, будет полностью профинансирован «Кинопраймом» и частными партнерами.

Программным директором фестиваля будет стал куратор кинотеатра «Художественный» кинокритик Стас Тыркин, ранее отбиравший фильмы для фестиваля «Движение» в Омске. Курировать деловую программу «Маяка» будет директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.

В конкурсную программу «Маяка» отберут полнометражные игровые фильмы, ранее не показывавшиеся в России. Участников конкруса, а также состав жюри будут планируют объявить в начале сентября.

Фонд «Кинопрайм» начала работу в 2019 году. При поддержке фонда были созданы такие фильмы как «Текст», «Чернобыль», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского».

Одним из важнейших киносмотров российского кино был фестиваль «Кинотавр», проводившийся в Сочи с 1991 года. В 2022 году организаторы фестиваля объявили, что он не будет проводиться. «Как можно говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну», — заявил тогда продюсер и президент «Кинотавра» Александр Роднянский, публично выступивший против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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