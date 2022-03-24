«Невозможно. Будем ждать других времен». Президент «Кинотавра» Александр Роднянский заявил об отмене фестиваля в 2022 году

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Российский кинофестиваль «Кинотавр» не будет проводиться в 2022 году. Об этом продюсер и президент фестиваля Александр Роднянский рассказал в интервью блогеру Илье Варламову. Фрагмент интервью был опубликован в телеграм-канале Varlamov News.

«Я не думаю, что бренду „Кинотавр“ имеет смысл продолжать существование в России такой. Я думаю (я еще не объявлял, сейчас я говорю тебе первому), что мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — сказал Роднянский.

В своем телеграм-канале продюсер подтвердил решение не проводить фестиваль в этом году. «Честно скажу — как можно говорить о фестивалях, когда страна ведет агрессивную войну», — написал Роднянский.

Фестиваль «Кинотавтр» проводится в Сочи с 1991 года. В 2022 году он должен был пройти с 13 по 20 сентября.

Александр Роднянский — уроженец Киева, он работал и в Украине, и в России. После российского вторжения в Украину он стал практически ежедневно высказываться против войны в своих соцсетях.

В середине марта издание опубликовало фото письма министра обороны России Сергея Шойгу в Минкульт, в котором Шойгу попросил «исключить Владимира Зеленского и Александра Роднянского из культурной повестки РФ».

Ранее Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти в апреле 2022 года, был перенесен на вторую половину года.

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