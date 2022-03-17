The Insider: Шойгу попросил министра культуры «исключить Владимира Зеленского и Александра Роднянского из культурной повестки РФ»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию творческих проектов продюсера и режиссера .

Шойгу сообщил об этом в письме на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. Фотографию письма опубликовало издание , получившее снимок от источника, близкого к министерству культуры.

Министр обороны заявил в письме, что «в рамках проведения специальной военной операции реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ».

Вместе с тем, говорится в сообщении, «в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В.А. Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера А.Е. Роднянского».

«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России», — сказано в письме. В связи с этим Сергей Шойгу попросил «проработать вопрос об исключении В.А. Зеленского и А.Е. Роднянского из культурной повестки Российской Федерации».

Александр Роднянский сказал The Insider, что ничего не знает об этом. «Если же эта информация подтвердится, на моей деятельности это никак не отразится. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства», — сказал он. Ранее Роднянский выступил против войны России с Украиной в ютьюб-шоу «Радио Долин».

Министерство культуры РФ и министерство обороны РФ пока не комментировали случившееся. Владимир Зеленский также пока не высказывался об этом.

В России в последние дни, по данным «Агентства», стали запрещать концерты украинских исполнителей, а также российских артистов, выступивших против войны. В запретный список, в частности, попали Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева, «Океан Эльзы», Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Оксимирон и Нойз МС.

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