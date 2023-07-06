Bloomberg: Россия и Украина сравнялись по числу танков

Россия и Украина сравнялись по числу имеющихся у них танков, пишет Bloomberg со ссылкой на Кильского института мировой экономики и аналитического проекта Oryx.

Согласно базе данных Ukraine Support Tracker института, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, имея почти три с половиной тысячи танков, но за 16 месяцев войны, по сведениям Oryx, потеряла чуть больше двух тысяч единиц тяжелой техники, включая 545 танков, которые захватили ВСУ.

У Украины на момент российского вторжения было около тысячи танков. Oryx подтвердил, что за время войны ВСУ потеряли более 550 танков, однако эти потери удалось восполнить, в том числе за счет захваченных российских танков, а также поставок стран Запада. По информации Кильского института, с начала вторжения Киеву передали 471 танк, еще 286 прибудут в Украину позднее.

Таким образом, сейчас в распоряжении у каждой из сторон конфликта есть порядка полутора тысяч танков, подсчитал институт.

Также за время войны Украина смогла сократить разрыв с Россией в артиллерии и реактивных системах залпового огня: у России сейчас 1900 тяжелых артиллерийских орудий и 841 система РСЗО, у Украины — 1100 и 427 соответственно.

Bloomberg отмечает, что к данным Кильского института и Oryx нужно относится с осторожностью, поскольку эта информация собирается по открытым источникам и ни одна из сторон конфликта не сообщает о собственных потерях. Кроме того, неизвестно, сколько оружия произвела Россия за время войны.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин заявил, что Россия может производить около 200 танков в год. Также он утверждал, что за время войны российская армия потеряла половину боевого потенциала в Украине.

В Минобороны РФ ответили, что оценка адмирала Радакина «обескураживают вселенским масштабом вранья».

Комментарий рубрики «Разбор»

На начало 2023 года, как говорили западные военные эксперты, у ВС РФ все еще было в полтора раза больше танков, чем у ВСУ. С тех пор подтвержденные видеозаписями потери России в танках составили около 400 штук, а Украины — около 100 штук. Но как изменилось соотношение количества танков, достоверно определить нельзя. Подсчет Bloomberg не учитывает многие неизвестные:

Не ясно, какую долю трофейных танков использует в боях Украина. Часть из них была разобрана на запчасти для того, чтобы поддержать на ходу другие трофейные танки. Кроме того, подсчет не учитывает, что ВС РФ сами захватили в качестве трофеев украинские танки (по данным того же проекта Oryx — около 130 штук).

Значительная часть российских танков из базы потерь была повреждена, а потом, вероятно, эвакуирована на танкоремонтные заводы и восстановлена.

Не ясны масштабы производства танков в России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал фантастический план производства танков на 2023 год — 1500 штук. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что реальное производство будет по объему примерно соответствовать поставкам западных танков Украине.

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