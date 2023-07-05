На гендиректора «Яндекса» составили протокол об «ЛГБТ-пропаганде»

В отношении генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского составили административный протокол по статье о «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП). Карточка с делом есть в базе московских судов, на нее обратила внимание «Медиазона».

Что стало поводом для составления протокола, неизвестно.

Артем Савиновский стал генеральным директором «Яндекса» в апреле 2022 года. С мая 2016 года он руководит отделом медиасервисов, отвечая за стратегию подразделения и развитие сервисов, в том числе «Кинопоиска», «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Плюса».

Какое ведомство составило протокол на Савиновского, в карточке не указано. Представительница Роскомнадзора Антонина Тарала пояснила «Медиазоне», что на физические лица протоколы составляет МВД.

4 июля Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на миллион рублей, признав сервис виновным в «ЛГБТ-пропаганде» среди несовершеннолетних. Протокол на «Кинопоиск» составили из-за отсутствия маркировки «18+» в семи фильмах, размещенных на сайте сервиса: «Идеальные незнакомцы», «Бриджит Джонс. Грани разумного», «Английский цирюльник», «Еще три свадьбы», «Жадность», «Отель номер 6» и «Дылда».

В Роскомнадзоре сообщали, что, по состоянию на начало июня, на крупнейшие российские онлайн-кинотеатры было составлено 19 протоколов о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних.

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