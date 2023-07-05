Израильские военные завершили масштабную операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан

Все израильские военные утром 5 июля покинули территорию Дженина, расположенного на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.

Армия обороны Израиля с вечера 3 июля проводила операцию в Дженине, на территории которого находится лагерь беженцев, являвшийся, по данным израильских военных, «убежищем террористов».

По сведениям палестинской стороны, в ходе операции были убиты 12 человек. Армия обороны Израиля потеряла одного бойца — 23-летний Давид Иегуда Ицхак был смертельно ранен вечером 4 июля. Обстоятельства его гибели устанавливаются, по одной из версий, он мог стать жертвой «дружественного огня».

Руководство палестинского исламистского движения ХАМАС, комментируя вывод израильских войск, заявило, что Израиль «потерпел поражение» в Дженине.

4 июля в Тель-Авиве преступник на автомобиле намеренно въехал в пешеходов на улице Пинхаса Розена, а затем напал на них с ножом. В результате восемь человек получили ранения. Нападавшего застрелили — им оказался 23-летний житель Западного берега реки Иордан Хасин Исса. ХАМАС назвал теракт в Тель-Авиве «первым ответом на преступления» в Дженине.