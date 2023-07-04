В Тель-Авиве преступник направил автомобиль на прохожих, а затем напал на них с ножом. Ранены восемь человек

В Тель-Авиве на улице Пинхаса Розена преступник на автомобиле намеренно въехал в пешеходов, а затем напал на них с ножом, пишет The Jerusalem Post.

Сообщает о как минимум восьми пострадавших. Состояние одной из пострадавших — 46-летней женщины — врачи оценивают как тяжелое. Двое пострадавших, доставленных в больницы, находятся в состоянии средней тяжести.

Нападавший был застрелен одним из очевидцев произошедшего. Террорист предварительно опознан как 23-летний Хасин Исса — житель Западного берега реки Иордан. По данным израильских СМИ, при переходе через границу палестинец сослался на необходимость лечения.

Палестинское исламистское движение ХАМАС назвало теракт в Тель-Авиве «первым ответом на преступления» в Дженине на Западном берегу реки Иордан, где Армия обороны Израиля в ночь на 3 июля начала масштабную операцию.

В городе Дженин находится крупный лагерь беженцев, который израильские военные считают «убежищем террористов».

Операция в Дженине, по данным израильских СМИ, стала крупнейшей за 20 лет.

Палестинские организации ФАТХ, ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили заявления, осуждающие происходящее в Дженине и призывающие к сопротивлению.