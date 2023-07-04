«Вопиющий инцидент». В парламенте, Союзе журналистов и СПЧ отреагировали на нападение на журналистку «Новой газеты» и адвоката в Чечне

В Совете Федерации, Госдуме, Совете по правам человека при президенте РФ и Союзе журналистов России отреагировали на нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

Так, сенатор Андрей Клишас заявил, что «нападение на журналиста и адвоката в Чечне требуют жесткой реакции правоохранительных органов». Депутат Александр Хинштейн написал, что «нападения на журналистов (безотносительно их позиции) — преступны и недопустимы», добавив, что комитет Госдумы по информполитике направит обращение в Генпрокуратуру и СК России с просьбой взять расследование «на особый контроль». Союз журналистов России и СПЧ выясняют подробности нападения, сообщил ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев. По словам главы СЖР, он надеется, что виновные будут наказаны.

Член СПЧ Ева Меркачева назвала ситуацию «запредельной» и сообщила, что подготовила «запрос Рамзану Кадырову». Меркачева, по ее словам, просит главу Чечни ответить: «Считает ли он допустимым, когда такие вещи происходят на территории республики, связывает ли он это с определенным отношением к женщине, на суд которой ехала Милашина, считает ли он нормальным, когда женщину пытают, избивают, считает ли он допустимым, когда препятствуют журналистской деятельности».

Еще один член Совета по правам человека Александр Брод заявил о «вопиющем инциденте» и рассказал, что готовит обращение в Генпрокуратуру РФ.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выразило поддержку пострадавшим от «чудовищного нападения». «Журналист, выполняя свою работу, не должен подвергаться преследованиям и пыткам. Рассчитываем, что этот случай будет тщательно расследован и виновные понесут наказание», — говорится в заявлении ведомства.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова «серьезным происшествием», которое «требует энергичных мер». Владимиру Путину о нападении уже доложили, добавил он.

На Елену Милашину и Александра Немова напали в Грозном, куда они приехали на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Мать бывшего юриста правозащитной организации «Комитет против пыток» (сейчас — «Команда против пыток») Абубакара Янгулбаева и одного из предполагаемых основателей оппозиционного чеченского движения «Адат» Ибрагима Янгулбаева обвинили в том, что, когда ее похитили в Нижнем Новгороде и везли в Чечню, она напала на полицейского. Суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима, признав ее виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции.

Милашиной из-за дела Заремы Мусаевой в начале 2022 года угрожал глава республики Рамзан Кадыров. Он назвал журналистку и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. «Новая газета», «Дождь» и «Медуза» тогда публиковали обращение с призывом защитить журналистов и остановить Кадырова.

Нападение на Елену Милашину и Александра Немова в Грозном

В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова У журналистки закрытая черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук. У адвоката ножевое ранение

Нападение на Елену Милашину и Александра Немова в Грозном

В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова У журналистки закрытая черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук. У адвоката ножевое ранение