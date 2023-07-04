Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора на территории города в рамках «эксперимента по развитию курортной инфраструктуры», сообщает пресс-служба городской администрации.

Курортный сбор введут 1 октября 2023 года, но взимать деньги с туристов начнут только с 1 апреля 2024 года — по 100 рублей в сутки за одного человека. Собирать деньги будут гостиницы, хостелы и другие объекты временного размещения.

Средства от сбора планируется использовать на реконструкцию, содержание и ремонт объектов курортной инфраструктуры, перечень которых установит правительство.

Также пресс-служба уточняет, что за первый день пребывания в Санкт-Петербурге курортный сбор взиматься не будет. Кроме того, законом предусмотрены более 20 льготных категорий граждан, которые полностью освобождены от уплаты сбора. В частности, от сбора освобождены люди, работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, а также лица, «имеющие место жительства на территории Санкт-Петербурга».

Закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. В декабря 2022 года президент России Владимир Путин продлил эксперимент до 31 декабря 2024 года, включив в перечень участников Санкт-Петербург и федеральную территорию . Также курортный сбор в размере от 50 до 100 рублей с туристов взимают в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В случае неуплаты сбора туристам грозит административный штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

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