Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что в последние недели российские войска, пытающиеся остановить наступление ВСУ на юге, усовершенствовали тактику.

Войска РФ, указывают составители обзора, очень интенсивно применяют противотанковые мины. «В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной», говорится в обзоре.

Замедлив с помощью минных полей темпы продвижения украинских сил, отмечает военная разведка, российские войска пытаются нанести удары по бронетехнике ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе, ударных вертолетов и артиллерии.

Авторы обзора признают, что такая тактика позволила войскам РФ «добиться определенных успехов» на ранних этапах контрнаступления ВСУ. Однако, указывают в Минобороны Великобритании, ключевые недостатки — в первую очередь, нехватка боеприпасов для артиллерии и чрезмерно растянутые силы — по-прежнему не устранены.

Украинские силы пошли в наступление в начале июня. За последние несколько недель ряд западных СМИ писал, что первый этап украинского наступления пока «не оправдывает ожиданий» стран Запада. Власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, признают, что наступление идет «медленнее, чем хотелось». При этом президент Украины подчеркнул, что невзирая на какое-либо давление со стороны, «мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем наилучшим».

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ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и небольшими силами форсировали Днепр. Но признаков решительного прорыва нет и после бунта Пригожина Карта боев в Украине на 29 июня

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ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и небольшими силами форсировали Днепр. Но признаков решительного прорыва нет и после бунта Пригожина Карта боев в Украине на 29 июня