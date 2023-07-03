В Ростове-на-Дону подростка приговорили к шести годам колонии по обвинению в подготовке к поджогу военкомата

Суд в Ростове-на-Дону приговорил 17-летнего подростка к шести годам воспитательной колонии по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщает местное издание Rostov Gazeta со ссылкой на свой источник в суде.

По версии следствия, подросток, находясь в Красноярске, «стал сторонником экстремистской организации» (ее название не уточняется). В 2022 году он приехал в Ростов-на-Дону, где якобы решил поджечь местный военкомат с помощью коктейлей Молотова.

Как пишет издание, совершить поджог подросток не успел, поскольку его задержали. Во время обыска у него нашли 13 бутылок с зажигательной смесью.

На суде подросток признал вину, но отказался давать показания.

После начала полномасштабной войны в Украине в России регулярно появляются сообщения о поджогах военкоматов и других административных зданий. Первоначально обвиняемых в поджогах обычно судили по статьям о вандализме и умышленном повреждении имущества, однако с осени власти стали все чаще квалифицировать такие действия как теракты.

По данным «Медиазоны», к началу апреля 2023 года в России было зафиксировано не менее 94 поджогов, в 70 случаях целями были военкоматы и призывные пункты.

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