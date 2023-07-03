В Краснодаре задержали 81-летнюю пенсионерку. Ее подозревают в приготовлении к заказному убийству полицейского

В Краснодаре сотрудники центра по противодействию экстремизму задержали 81-летнюю пенсионерку, которая подозревается в приготовлении к покушению на убийство по найму, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, пенсионерка решила организовать убийство оперуполномоченного уголовного розыска Краснодара из-за личной неприязни. Исполнителя убийства подозреваемая искала через «ранее судимых» знакомых. Один из них сообщил о планах пенсионерки полиции, пишет РБК.

После этого, согласно пресс-службе СК, с женщиной связался сотрудник полиции, представившийся одним из предполагаемых «исполнителей» убийства, который согласился совершить преступление. В качестве вознаграждения за убийство полицейского пенсионерка пообещала один миллион рублей.

Тогда сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство оперуполномоченного, а 5 мая подставные «убийцы» показали пенсионерке фотографии, подтверждающие, что они выполнили работу. Подозреваемая им не поверила, и «решила лично убедиться в том, что потерпевший на самом деле был убит». 25 мая она пришла в отдел полиции, где работал оперуполномоченный, и убедилась, что его нет на рабочем месте.

На следующий день подозреваемая передала подставным «убийцам» 25 тысяч рублей, после чего ее задержали.

Пресс-служба СК сообщает, что против пенсионерки также возбудили уголовные дела об угрозе убийством и незаконном обороте оружия, поскольку ранее она угрожала обрезом ружья врачу скорой помощи, а дома у нее нашли сам обрез и боеприпасы.