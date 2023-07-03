Проректора РАНХиГС Максима Назарова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере

Проректора РАНХиГС Максима Назарова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Тверской районный суд Москвы.

Как рассказали в суде, 29 июня Назарову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий — ему нельзя пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки.

Baza со ссылкой на источники пишет, что Назаров был задержан 27 июня и несколько суток провел в изоляторе временного содержания.

Как пишет ТАСС, Назарова обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки. По этому же , по данным агентства, проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

Назаров в должности проректора курирует взаимодействие РАНХиГС с иностранными вузами и контролирует работу нескольких управлений вуза. С июля 2022 по январь 2023 года он был исполняющим обязанности ректора РАНХиГС после отставки предыдущего руководителя вуза , которого также обвиняли в мошенничестве.