Губернатор Воронежской области сообщил, что во время мятежа Пригожина пострадали четверо мирных жителей

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что во время мятежа, поднятого основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным 23 июня, пострадали четверо жителей региона, в том числе один ребенок.

Пострадавшие, здоровью которых, по его словам, причинен «легкий вред», получат по 100 тысяч рублей. Кроме того, сообщил Гусев, во время мятежа повреждения получили «более пары десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили».

«Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты», — написал он.

Ранее российские власти не сообщали о пострадавших во время мятежа мирных жителях, а лишь подтвердили (на уровне глав регионов) гибель экипажей одного вертолета и одного самолета, сбитых наемниками ЧВК Вагнера. Всего, по данным «Русской службы Би-би-си», наемникам удалось сбить три вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР, два ударных вертолета — Ка-52 и Ми-35, один военно-транспортный Ми-8, а также самолет Ил-22М. Президент РФ Владимир Путин в одном из выступлений после мятеже упомянул павших летчиков, «чье мужество, самопожертвование уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», но не стал называть число погибших.