Гендиректор и технический директор «ВКонтакте» покинут компанию. Вместо них соцсетью начнет управлять команда менеджеров

С 3 июля соцсетью «ВКонтакте» начнет управлять коллегиальный орган, в который войдут представители топ-менеджмента и «ВКонтакте». Нынешние генеральный директор Марина Краснова и технический директор Александр Тоболь решили покинуть компанию, чтобы «заняться собственным проектом», сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

В пресс-службе уточнили, что новая «управляющая команда» будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.

«Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений «ВКонтакте». Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей, — заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.

РБК уточняет, что Краснова занимала пост гендиректора соцсети с марта 2021 года. Тоболь работал в компании с 2012 года и прошел путь от разработчика до технического директора «ВКонтакте». В конце 2022 года он стал вице-президентом VK по технологиям и разработке, пишет издание.

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