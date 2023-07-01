Директор ЦРУ заявил, что мятеж Пригожина показал «разрушительное воздействие путинской войны» на Россию

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что попытка мятежа основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина показала, какой негативный эффект оказывает на российское общество вторжение войск РФ в Украину. Об этом, как пишет Reuters, Бернс заявил, выступая с лекцией в британском Фонде Дитчли в Оксфордшире, Англия.

Бернс назвал «поразительным», что Пригожин перед мятежом критиковал Кремль за то, что российское руководство начало вторжение в Украину под лживым предлогом, а также критиковал действия военного командования во время войны.

«Воздействие этих слов и этих действий будет проявляться еще некоторое время — яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим», — заявил Бернс.

Глава ЦРУ назвал мятеж Пригожина «вооруженным вызовом российскому государству», но отметил, что это «внутреннее дело России, в котором США не принимали и не будут принимать никакого участия».

Во время выступления Бернс также отметил, что недовольство войной в российском обществе дало сотрудникам ЦРУ возможность вербовать шпионов в РФ. «Это недовольство создает для нас, сотрудников ЦРУ, возможность, которая выпадает раз в поколение», — сказал он, комментируя вербовку агентов.

Уильям Бернс работал послом США в России в 2005-2008 годах.

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