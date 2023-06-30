Суд продлил срок ареста драматурга Светланы Петрийчук и режиссерки Жени Беркович

Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей драматурга Светланы Петрийчук и режиссерки Жени Беркович, арестованных по уголовному делу об «оправдании терроризма». Об этом сообщает «Медиазона», ведущая онлайн с судебного заседания. Арест продлен до 10 сентября.

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил Петрийчук и Беркович под стражу 5 мая. Обе фигурантки дела пытались оспорить арест, Мосгорсуд отклонил их жалобы.

Уголовное дело об «оправдании терроризма» возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», в которой рассказывается, как женщины из России уезжают в Сирию к участникам «Тридевятого государства». Петрийчук написала эту пьесу, а Беркович поставила спектакль на сцене своего театра.

Театральные критики настаивают, что постановка «Финист ясный сокол» «разоблачает механизмы терроризма», а не «оправдывает» терроризм, как утверждает следствие. В поддержку Беркович и Петрийчук выступили правозащитники, а больше 16 тысяч тысяч человек подписали петицию в защиту фигуранток дела.

В 2022 году спектакль «Финист ясный сокол» получил театральную премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам.

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