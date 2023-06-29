Мадонну выписали из больницы. Несколько дней назад она попала в реанимацию с «серьезной бактериальной инфекцией»

Певицу Мадонну выписали из больницы в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, на скорой помощи 64-летнюю Мадонну доставили в ее нью-йоркский дом.

«С ней все в порядке», — сказал собеседник CNN. Официально представители Мадонны ситуацию не комментировали.

Мадонна попала в реанимацию «с серьезной бактериальной инфекцией» 24 июня, сообщил 28 июня ее менеджер Гай Озри. По его словам, певица провела в отделении интенсивной терапии несколько дней.

Мадонна 15 июля должна была отправиться в мировой тур, посвященный 40-летию ее музыкальной карьеры. В связи с ее болезнью все выступления были отменены.