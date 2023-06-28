Мадонна попала в реанимацию с «серьезной бактериальной инфекцией». Певица отложила запланированный на этот год концертный тур
Источник: Гай Озри
Мадонна попала в реанимацию в связи с «серьезной бактериальной инфекцией», сообщил ее менеджер Гай Озри.
По его словам, певица попала больницу 24 июня и провела в отделении интенсивной терапии несколько дней.
«Сейчас ее состояние улучшается, но она остается под медицинским наблюдением», — написал Озри, добавив, что все запланированные мероприятия с участием Мадонны, в том числе концертный тур, были отменены.
15 июля Мадонна должна была начать мировое турне в честь 40-летия своей музыкальной карьеры.