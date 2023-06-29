Бизнесмен Игорь Макаров отказался от российского гражданства. Он стал шестым миллиардером, кто это сделал после начала войны
Российский миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава международной группы компаний «Арети», отказался от гражданства России, сообщает Forbes.
Макаров стал шестым миллиардером, отказавшимся от российского гражданства после полномасштабного вторжения в Украину.
Сейчас в профиле бизнесмена на сайте американского Forbes указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и теперь считается кипрским бизнесменом. В списке богатейших людей Кипра он занимает пятое место.
Гражданство Кипра Макаров получил в обмен на инвестиции. Сам бизнесмен последние годы живет между Кипром, США и Италией, уточняет российская редакция Forbes.
Forbes оценивает состояние Макарова в 2,1 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей мира он занимает 1368-е место. В рейтинге самых богатых россиян за 2023 год Макаров занял 57-е место.
После начала войны в Украине против Макарова ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Ранее от российского гражданства отказались основатель Freedom Finance Тимур Турлов, основатель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, а также основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков.