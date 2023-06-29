Береговая охрана США сообщила, что из обломков подлодки «Титан» извлекли предполагаемые человеческие останки

Береговая охрана США получила поднятые со дна Атлантического океана обломки затонувшей подводной лодки «Титан» и обнаружила, предположительно, человеческие останки, сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Медицинские работники Соединенных Штатов проведут официальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте инцидента», — говорится в сообщении.

Глава комиссии по расследованию инцидента Джейсон Ньюбауэр также отметил, что следователям из нескольких стран еще предстоит изучить обломки, чтобы понять «факторы, которые привели к катастрофической гибели „Титана“».

19 июня в Атлантическом океане пропала частная подводная лодка «Титан», которая направлялась к затонувшему «Титанику». На борту находились пять туристов: британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш — основатель компании OceanGate, которой принадлежит подводный аппарат. Они погибли.

Как пытались спасти экипаж «Титана»

«Все произошло мгновенно, они не успели ничего понять» В Атлантике найдены обломки подлодки «Титан». Она затонула при погружении к «Титанику». Погибли пять человек, находившихся на борту

Как пытались спасти экипаж «Титана»

«Все произошло мгновенно, они не успели ничего понять» В Атлантике найдены обломки подлодки «Титан». Она затонула при погружении к «Титанику». Погибли пять человек, находившихся на борту