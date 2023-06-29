Автора телеграм-канала «Настоящее преступление» приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию и оправдании терроризма. Он рассказывал о пытках током

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к восьми годам колонии автора телеграм-канала Руслана Ушакова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

Ушакова судили по статьям о «фейках» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3), реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1), оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2) и возбуждении ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282). Прокуратура запрашивала для Ушакова девять лет лишения свободы.

Как пишет «ОВД-Инфо», поводом для преследования Ушакова стали посты в телеграм-канале «Настоящее преступление». В них шла речь об обстрелах Мариуполя и убийствах мирных жителей в Украине, а также содержались призывы к насилию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

«Прошу вас учитывать что я из многодетной семьи. Моим сестрам будет тяжело без меня. Я не хочу видеть маму и сестер в больнице. Единственная цель, которую я преследовал, это повышение активности канала. Свидетели подмечали что, то что я писал — это постирония, сарказм и черный юмор. Мой образ отличается от реального. <…> Я против насилия», — говорил Ушаков в последнем слове.

Ушакова задержали в декабре 2022 года. На одном из заседаний суда он рассказывал, что при задержании его пытали током. По его словам, он сразу признал вину по одной из статей и просил не пытать его, но силовиков это не остановило.

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